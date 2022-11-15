Листопад, 15 в 17:58

Російські окупанти можуть завдати ще близько 20 ракетних ударів по території України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, ворог вже випустив 85 ракет, здебільшого по енергетичній інфраструктурі.

Глава держави закликав українців не виходити з укриттів до закінчення повітряної тривоги.

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