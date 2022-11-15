Ворог може завдати ще близько 20 ударів по Україні – Зеленський
Фото: Офіс президента
Російські окупанти можуть завдати ще близько 20 ракетних ударів по території України.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, ворог вже випустив 85 ракет, здебільшого по енергетичній інфраструктурі.
Глава держави закликав українців не виходити з укриттів до закінчення повітряної тривоги.
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– 85 ракетних ударів випущено по Україні, наших містах, у більшості своїй — по енергетичній інфраструктурі. Зрозуміло, чого хоче ворог. Він свого не доб’ється. Ще попереду може бути близько 20 ударів. Тож дуже прошу вас — бережіть себе і будьте в укриттях деякий час. Знаю, що удари в деяких містах відключили енергетику, в багатьох містах нашої держави. Ми працюємо. Все відновимо, все переживемо, – сказав Зеленський.