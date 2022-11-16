Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Чи стоять потяги метро під час тривоги в Києві

Анна Голішевська, Редакторка сайту
Метро
Фото: Unsplash

З початку серпня у столиці влада запровадила правило для громадського транспорту під час повітряної тривоги у місті. У ньому вказано, що коли виникає небезпека, то водії повинні зупинити автобуси та інший транспорт і чекати закінчення тривоги.

Чи стоять потяги метро під час тривоги в Києві — дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Як працює метро під час повітряної тривоги в Києві

  • Наземні ділянки. Коли в Києві вмикають сигнал повітряної тривоги, то рух поїздів наземними ділянками призупиняється.
  • Підземні ділянки. Станції працюють як укриття цілодобово.

Чи стоять потяги метро під час тривоги в Києві

Створювати черги біля наземних станцій метро не потрібно, краще якомога швидше шукати найближче укриття, аби перечекати небезпеку.

Зараз дивляться

Однак на глибокі станції метрополітену можна пройти на перон. У них також можна перечекати небезпеку.

Тому важливо запам’ятати, що наземні станції не є укриттям і в них не пускають під час повітряної тривоги, а рух поїздів наземними ділянками зупиняється.

А про те, як працює метро Києва, режим роботи станцій та руху поїздів ми писали раніше.

Читайте
Хто може їздити в метро безкоштовно: список пільгових категорій

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка