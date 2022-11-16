Листопад, 16 в 15:04

З початку серпня у столиці влада запровадила правило для громадського транспорту під час повітряної тривоги у місті. У ньому вказано, що коли виникає небезпека, то водії повинні зупинити автобуси та інший транспорт і чекати закінчення тривоги.

Чи стоять потяги метро під час тривоги в Києві — дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Як працює метро під час повітряної тривоги в Києві

Наземні ділянки. Коли в Києві вмикають сигнал повітряної тривоги, то рух поїздів наземними ділянками призупиняється.

Підземні ділянки. Станції працюють як укриття цілодобово.

Чи стоять потяги метро під час тривоги в Києві

Створювати черги біля наземних станцій метро не потрібно, краще якомога швидше шукати найближче укриття, аби перечекати небезпеку.

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Однак на глибокі станції метрополітену можна пройти на перон. У них також можна перечекати небезпеку.

Тому важливо запам’ятати, що наземні станції не є укриттям і в них не пускають під час повітряної тривоги, а рух поїздів наземними ділянками зупиняється.

А про те, як працює метро Києва, режим роботи станцій та руху поїздів ми писали раніше.