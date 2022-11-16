Листопад, 16 в 13:59

Віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що до Херсону відправили ще 210 Starlink, які дозволять збільшити кількість публічних Wi-Fi-точок.

– Завдяки першій партії терміналів від Мінцифри за добу запустили п’ять публічних Wi-Fi-точок. Ними вже скористались тисячі херсонців. Люди виходять на зв’язок з рідними, дізнаються про перемоги ЗСУ та заряджають смартфони від генераторів, – сказано в повідомленні, опублікованому на каналі Федорова в Telegram.

Федоров додав, що за два тижні міністерство організує ще 60 Wi-Fi-точок з інтернетом по всій області.

– Також частину терміналів передали пожежним частинам, лікарням, поліції та екстреним службам. Зв’язок допоможе швидше відновити Херсонщину. Дякую місцевим телеком-компаніям за оперативну роботу та вітаю з професійним святом! – йдеться в повідомленні.