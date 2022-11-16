Масований удар по Україні 15 листопада: яка ситуація зі світлом в областях

Листопад, 16 в 10:01

На ранок 16 листопада після найбільшого з початку повномасштабної війни масованого удару РФ по енергооб’єктах України підключено більшість абонентів.

Про це під час ранкового звернення повідомив президент України Володимир Зеленський.

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За його словами, енергетики, урядовці та рятувальники працювали заради відновлення електропостачання всю ніч.

– Хочу, щоб ви знали, – звернувся до українців глава держави, – що ви для нас не абоненти, ви для нас – люди. Ми точно всіх ворогів переможено. Треба трішки потерпіти. І це є правда.

Ситуація з електропостачанням на ранок 16 листопада

Волинська область – без електрики перебуває близько 45 тис. споживачів. Роботи тривають.

Житомирська область – тривають роботи з відновлення електропостачання.

Івано-Франківська область – заживлено.

м. Київ – заживлено.

Київська область – заживлено.

Львівська область – електро- та водопостачання відновлено на 95%.

Одеська область – заживлено.

Рівненська область – заживлено.

Сумська область – тривають роботи з відновлення електропостачання.

Тернопільська область – без електрики перебуває близько 90 тис. споживачів. Роботи тривають.

Харківська область – без електрики перебуває близько 90 тис. споживачів. Роботи тривають.

Хмельницька область – без електрики перебуває близько 105 тис. споживачів. Роботи тривають.

Черкаська область – заживлено.

Чернівецька область – заживлено.

Чернігівська область – заживлено.

Обмеження споживання 16 листопада

Як наголосили в Укренерго, 16 листопада всюди в Україні застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково – аварійні відключення.

– Масовані ракетні удари 15 листопада та похолодання ще більше ускладнили ситуацію в енергосистемі. Тому просимо з розумінням ставитися до відключень, – зазначили в енергетичній компанії.

В Укренерго просять людей підготуватися до збільшення часу обмеження електропостачання:

зробити необхідний запас води,

завчасно зарядити пристрої та повербанки, щоб бути на зв’язку з рідними.

В енергетичній компанії наголошують, що обмеження споживання – це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки окупантів по енергооб’єктах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 266-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Володимир Зеленський, Кирило Тимошенко, Укренерго