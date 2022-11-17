Робимо все для повернення електроенергії: Зеленський про роботу фахівців у 18 областях та Києві

Листопад, 16 в 22:58

У 18 областях і в Києві тривають аварійні та стабілізаційні відключення.

Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

– Відновлення не зупиняється ні на хвилину. У 18 областях продовжуються аварійні та стабілізаційні відключення. Це мільйони споживачів. Робимо все, аби повернути електрику і генерацію її постачання, – повідомив Зеленський.

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Крім того, він зазначив, що тема посилення протиповітряної безпеки була основною на зустрічі Рамштайну.