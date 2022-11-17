Робимо все для повернення електроенергії: Зеленський про роботу фахівців у 18 областях та Києві
У 18 областях і в Києві тривають аварійні та стабілізаційні відключення.
Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.
– Відновлення не зупиняється ні на хвилину. У 18 областях продовжуються аварійні та стабілізаційні відключення. Це мільйони споживачів. Робимо все, аби повернути електрику і генерацію її постачання, – повідомив Зеленський.
Крім того, він зазначив, що тема посилення протиповітряної безпеки була основною на зустрічі Рамштайну.
– Провів переговори з віцепрезиденткою світового банку, яка опікується саме нашим регіоном. Обговорили проекти по відновленню нашої інфраструктури та соціальних об’єктів. Загальний обсяг проектів, про які йшлося, мільярди доларів. Це те, що треба відбудовувати вже зараз, щоб гарантувати нормальне життя людей, – повідомляє голова держави.