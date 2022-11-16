Листопад, 16 в 19:32

Росіяни не збережуть свою державу у тому складі та можливості впливати у майбутньому, оскільки в російсько-українській війні Україна не збирається програвати.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з українськими журналістами.

Журналістка телеканалу ICTV Олена Фроляк запитала президента, як зупинити російського лідера Володимира Путіна.

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– Ми потрішки його зупиняємо… Якщо швидко-швидко, то… не хочу говорити в голос. Хочеться швидко зупинити, це правда. Ми зупиняємо, бо є відчуття, і не тільки у нашої держави, що він не такий міцний і не така міцна їх армія. Відчуття перемоги України з’являється, так воно і є, – сказав Зеленський.

Український президент додав, що сьогодні не можна робити “крок вперед і два назад” у питанні протидії російській агресії, бо потім з боку Росії буде відповідь.

Крім того, Володимира Зеленського запитали, яким є майбутнє у Російської Федерації після перемоги України.

– Я не хочу, щоб мене зрозуміли неправильно, якщо я відповім, що я не бачу майбутнього у РФ… Я не бачу, бо цього немає в моєму пріоритеті, я не думаю про це. В моїй стратегії я не бачу, що буде з ними потім. Я знаю, що завдяки цьому є деякі держави слабкі, бо вони вирішують замість російського суспільства – якими їм бути, як зберегти обличчя їх лідеру (Володимиру Путіну, – Ред.), як їм не розколотись, щоб потім була міграція по всьому світу. Не треба вирішувати (їхні проблеми, – Ред.), м’яко кажучи, – сказав президент України.

Український лідер додав, що у росіян є своя держава і вона має самостійно поратись зі своїми проблемами.

– Я вважаю, що, якщо українцям буде не цікаво їхнє майбутнє (росіян, – Ред.), то для їхнього спокою це краще, – сказав він.

Володимир Зеленський заявив, що завданням України є те, щоб у майбутньому у сусідніх державах не було можливості атакувати Українську Державу знов.

Президент додав, що у росіян є шанс зберегти Росію, якщо російське суспільство позбавиться тих політиків і тієї політики, яка в них сьогодні є.

– Вони не збережуть (Росію, – Ред.) в тому складі і впливі. Не збережуть вже. Бо ми не збираємось програвати. Якщо ми не програємо, то всі будуть бачити, що, все ж таки, кожна держава є суб’єктною і її треба поважати, – сказав він.

Зеленський підсумував свій прогноз і додав, що наслідки для Росії в будь-якому випадку будуть.