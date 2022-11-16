Листопад, 16 в 18:07

Служба безпеки України виявила списки агентів російського ФСБ, які співпрацювали з ворогом під час окупації Херсону.

Як повідомили у пресцентрі СБУ, агентів виявили під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні, коли знайшли засекречені документи ФСБ РФ, в яких містилася інформація про проросійських агентів-колаборантів.

Українська Служба безпеки з’ясувала, що представники спецслужби РФ покинули таємні документи на території місцевого гаражного кооперативу під час втечі від контрнаступу українських захисників.

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Крім того, серед вилученого були:

власноруч написані “зобов’язання” агентів про конфіденційне співробітництво з ФСБ;

справи агентурного вивчення;

повідомлення агентів про результати виконання ворожих завдань;

“протоколи обшуків” у помешканнях херсонців.

– За викритими матеріалами встановлено, що ворожі поплічники давали “наводку” окупантам на місця перебування українських патріотів, зокрема учасників руху опору на території південного регіону, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, російські агенти ФСБ брали участь у незаконному переслідуванні місцевих жителів за сфабрикованими “уголовными делами”.

СБУ виявила списки агентів, які працювали на РФ під час окупації Херсона / 6 фотографий

СБУ також виявили задокументовані факти викрадення і катування потерпілих, а також розграбування їхніх осель під виглядом проведення “обшуків”.

За даними українських спецслужб, що пособники держави-агресора були завербовані кадровими співробітниками ФСБ, які входили до складу “временно-оперативной группы ВОГ-8”.

– Саме її представники займались координацією розвідувально-підривної та диверсійної діяльності на південному напрямку. Наразі вилучені матеріали направлено на експертизу для проведення подальших оперативних дій з викриття російських агентурних мереж, – йдеться у повідомленні.

У Службі безпеки нагадали про невідворотність покарання за добровільну співпрацю з окупантами.