Листопад, 16 в 17:54

Через масований обстріл енергосистеми, який відбувся вчора, 15 листопада, жителі українських міст все частіше думають про те, що буде з теплом та водою у нашій країні.

У Чернівцях після відключення електрики подаватимуть воду ще до 10 годин. Про це на пресконференції заявив заступник міського голови Василь Зазуляк.

Що буде з водою та теплом під час відключення світла у Чернівцях — читайте в матеріалі.

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Чи буде в Чернівцях вода при відключенні світла

Всі 10 годин після відключення світла вода у жителів Чернівців буде, запевнив Василь Зазуляк. Якщо відключення буде довшим за 10 годин, воду зможуть постачати також завдяки невеликим котельням, які живляться від генераторів.

Однак потрібно пам’ятати, що при знеструмленні міста неможливо забезпечити безперебійну роботу водоканалу та теплокомуненерго за допомогою генераторів.

– Вчора ми не виключали подачу води, однак, на жаль, її не було на верхніх поверхах, тому що не працювали насоси, які можуть підняти тиск води. Але якщо говорити про погодинне постачання, то ми можемо забезпечити ці 10 годин безперебійного постачання.

У місті на одному водогоні сукупна потужність така, що фактично треба було закуповувати генератори на сотні мільйонів гривень, а біля кожної станції підйому води – ще й будувати заправну станцію.

– Котельні теплокомуненерго також потребують потужностей у мегаватах, тому такі генератори неможливо купити, й тим паче забезпечити їх пальним.

Заступник голови зазначив, що місто готує пункти обігріву, якщо зима буде важкою.