Листопад, 16 в 20:54

Українські військові передали США і союзникам дані про те, що намагалися перехопити російську ракету під час і недалеко від місця ракетного удару по Польщі.

Про це CNN повідомив неназваний американський чиновник.

Наразі немає ясності в тому, чи є ця ракета ППО – тією ж самою ракетою, яка вдарила по Польщі, чи ні. Однак ця інформація послужила основою для поточної оцінки США вибуху ракет на польській території, пише видання.

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Представник Пентагону відіслав CNN до коментарів президента США Джо Байдена, зроблених учора ввечері.

– Малоймовірно, судячи з траєкторії, що вона була випущена з Росії. Але ми побачимо. Подивимося, – сказав раніше американський лідер.

Нагадаємо, 15 листопада під час масового обстрілу України Росією в польському Пшеводуві впала ракета, убивши двох людей. Вибух у польському селі орієнтовно стався о 15:40 за Варшавою і збігся з масштабною ракетною атакою РФ по Україні.

Президент Польщі Анджей Дуда в середу заявив, що немає ознак умисного нападу. Подібну заяву зробив і генсек НАТО Єнс Столтенберг, заявивши про відсутність ознак, що інцидент був результатом навмисної атаки.

Водночас президент Володимир Зеленський упевнений, що удар по Польщі завдали не українською ракетою.

Фото: Visegrad 24