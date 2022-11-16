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Факти / Україна

У Києві застосовують погодинні та аварійні графіки відключень – Кличко

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Електроенергія
Фото: Depositphotos

У середу, 16 листопада, у Києві застосовують погодинні, а також аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

– Мережа електропостачання Києва об’єднана з національною системою енергопостачання. І вчора ворог поцілив у багато об’єктів в Україні. Саме з цим були пов’язані масові відключення світла. Наразі систему стабілізували. Але ситуація з дефіцитом енергії залишається складною, – зазначив він.

Кличко наголосив, що перебоїв з теплопостачанням у Києві немає.

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Об’єкти критичної інфраструктури столиці забезпечені генераторами та пальним на випадок відключень.

Нагадаємо, що 15 листопада Росія завдала найбільшого з початку повномасштабної війни масованого удару РФ по енергооб’єктах України.

Для стабілізації енергосистеми НЕК Укренерго застосувала аварійні графіки відключень. Яка ситуація зі світлом в областях станом на ранок 16 листопада – читайте у матеріалі.

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