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Факти / Україна

Україна мала і має повне право захищати себе: Білий дім про падіння ракети у Польщі

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Білий дім
Фото: Depositphotos

США повністю довіряють розслідуванню вибуху через падіння ракети у Польщі, яке проводить польський уряд, і покладають кінцеву відповідальність за нього на РФ незалежно від того, хто випустив ракету.

Про це йдеться в заяві речниці Ради національної безпеки Білого дому Адрієн Вотсон.

– Разом з тим, якими б не були остаточні висновки, очевидно, що стороною, яка несе повну відповідальність за цей трагічний інцидент, є Росія, яка обстріляла Україну ракетами, спеціально призначеними для ураження об’єктів цивільної інфраструктури. Україна мала – і має – повне право захищати себе, – наголосила речниця Ради нацбезпеки.

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