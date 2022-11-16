В одному з районів Києва чути вибухи – що відомо

Листопад, 16 в 12:19

У Києві в одному з районів міста місцеві 16 листопада чули сильні вибухи.

За попередньою інформацією, звуки, які можуть чути кияни, пов’язані з навчанням наших військових.

15 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. За словами речника Повітряних сил України, по нашій країні російські терористи випустили близько 100 ракет.

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У Києві зафіксовано три влучання по житлових будинках.

Масованим ракетним обстрілом поцілили в об’єкти критичної інфраструктури – частково знеструмлені Львів, Рівне, Житомир, Хмельницький, Одеса, Харків та інші міста.

Джерело: Telegram-канал Реальний Київ