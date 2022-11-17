Листопад, 17 в 18:36

Російські війська продовжують примусову евакуацію населення України та вивезення майна з тимчасово зайнятих територій Херсонської області.

В ніч на 16 листопада окупанти вивозили населення з Новокиївки. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

– В Новій Каховці перестала функціонувати центральна міська лікарня, тому що все медичне обладнання та машини швидкої допомоги викрадено та вивезено в напрямку тимчасово окупованої території АР Крим, – йдеться у повідомленні.

В окремих населених пунктах Луганщини противник посилив адміністративно-поліцейські заходи.

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Зокрема, закрито в’їзди до населеного пункту Рубіжне з напрямків Кремінної та Варварівки. В місті обмежено переміщення цивільних осіб та посилено фільтраційні заходи.

У Маріуполі окупаційна влада планує розгорнути підрозділи Росгвардії особливого призначення та швидкого реагування загальною чисельністю до 400 осіб.

Також у Генштабі повідомили, що за попередній тиждень у виправних закладах РФ завербовано близько 650 ув’язнених. Їх направлено в Ростовську область для подальшої підготовки.