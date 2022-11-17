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Факти / Україна

Окупанти примусово вивозять населення з Новокиївки на Херсонщині – Генштаб

Валентина Чорна, редакторка стрічки
український військовий
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська продовжують примусову евакуацію населення України та вивезення майна з тимчасово зайнятих територій Херсонської області.

В ніч на 16 листопада окупанти вивозили населення з Новокиївки. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

– В Новій Каховці перестала функціонувати центральна міська лікарня, тому що все медичне обладнання та машини швидкої допомоги викрадено та вивезено в напрямку тимчасово окупованої території АР Крим, – йдеться у повідомленні.

В окремих населених пунктах Луганщини противник посилив адміністративно-поліцейські заходи.

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Зокрема, закрито в’їзди до населеного пункту Рубіжне з напрямків Кремінної та Варварівки. В місті обмежено переміщення цивільних осіб та посилено фільтраційні заходи.

У Маріуполі окупаційна влада планує розгорнути підрозділи Росгвардії особливого призначення та швидкого реагування загальною чисельністю до 400 осіб.

Також у Генштабі повідомили, що за попередній тиждень у виправних закладах РФ завербовано близько 650 ув’язнених. Їх направлено в Ростовську область для подальшої підготовки.

– В Російській Федерації готується законопроєкт, який передбачає з весни 2023 року легалізацію призову на військову службу громадян України, які проживають на тимчасово зайнятих, окупованих територіях та отримали паспорт громадянина РФ, – йдеться у зведенні.

Протягом доби українські захисники уразили три пункти управління, 17 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, п’ять складів боєприпасів та три інших важливих об’єкти противника.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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