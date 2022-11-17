Листопад, 17 в 16:57

Російські окупанти створюють на тимчасово захоплених територіях України передумови для критичної санітарно-епідеміологічної ситуації.

Про це поінформувала сьогодні на брифінгу заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, на захоплених російськими військами територіях погіршується суспільна обстановка. Загарбники дезорганізували роботу майже всіх соцслужб. Вони примусово “мобілізували” працівників комунальних підприємств, розграбували спецтехніку та обладнання.

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– Сьогодні переважна більшість тимчасово окупованих територій знаходяться на межі гуманітарної та санітарно-епідеміологічної катастрофи, – наголосила Маляр.

Вона додала, що в більшості окупованих населених пунктів уже тривалий час спостерігається антисанітарія. Російські загарбники не вважають за необхідне вивозити побутові відходи, навіть із місць свого розташування.

На окупованих територіях також не відбувається обслуговування систем каналізації. Через це виникло критичне забруднення навколишнього середовища.

Ганна Маляр також поінформувала, що в лавах російських військ наростають панічні настрої.

– На фоні успішних контрнаступальних дій Сил оборони України відмічається зростання панічних настроїв та значне зниження рівня морально-психологічного стану серед особового складу окупаційних військ, – поінформувала вона.

За даними заступниці міністра, окупанти масово зловживають алкоголем. Через це все частіше виникають збройні конфлікти між представниками різних підрозділів армії РФ, що призводить до зростання кількості небойових втрат ворога.

Військове командування РФ намагається врегулювати ситуацію, забороняючи продаж алкоголю та притягуючи до відповідальності причетних до порушень військової дисципліни.

За словами Маляр, у російських військах також є випадки самокалічення та суїцидів.

Днями в Генеральному штабі ЗСУ поінформували, що окремі підрозділи військ РФ тікають зі Скадовського та Генічеського районів у напрямку Криму. Це почалося після того, як Збройні сили України звільнили Херсон і правобережжя Херсонської області.

Джерело: Військове телебачення України