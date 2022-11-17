Листопад, 17 в 10:57

Протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 400 окупантів, сім танків, шість безпілотників та іншу техніку ворога.

Про це свідчать оновлені дані Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 17 листопада.

Загальні бойові втрати військ РФ у повномасштабній війні проти України з 24 лютого по 17 листопада орієнтовно склали:

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особового складу ‒ ліквідовано близько 83 110 осіб (+400 окупантів за добу);

танків ‒ 2 878 (+7 за добу);

бойових броньованих машин ‒ 5 804 (+7 за добу);

артилерійських систем – 1 860 одиниць;

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 393;

засобів ППО ‒ 209;

літаків – 278;

гелікоптерів – 261;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 531 (+6 за добу);

крилатих ракет ‒ 474;

кораблів/катерів ‒ 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 362 (+2 за добу);

спеціальної техніки ‒ 160.

Дані щодо втрат російських окупаційних військ уточнюються.

За даними Генерального штабу ЗСУ, російські війська посилили фільтраційні заходи в Каховському районі Херсонської області після ефективного вогневого ураження їхніх позицій Силами оборони.

У самій Каховці загарбники мінують об’єкти інфраструктури та знищують вежі стільникового зв’язку. А в Енергодарі Запорізької області окупанти вилучили всі підручники з історії України.