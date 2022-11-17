Листопад, 17 в 13:21

Станом на 17 листопада російський ворог вивів на бойове чергування в Чорне море до шести кораблів, серед яких три носії крилатих ракет Калібр. Загальний можливий залп – до 20 ракет.

Про це повідомляють у ВМС ЗСУ.

В Азовському морі ворог тримає на бойовому чергуванні щонайменше один корабель.

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У Середземному морі стоять 10 російських кораблів: з них п’ять носіїв Калібрів, загальний залп – 76 ракет.

У Каспійському морі перебувають три ворожих носії ракет Калібр, загальний залп – 24 ракети.

За даними ВМС ЗСУ, за добу в інтересах Росії Керч-Єнікальською протокою до Азовського моря пройшли 34 судна, з них вісім – з протоки Босфор. До Чорного моря пройшло 18 суден, з них шість суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Варто наголосити, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS) і вимикає системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Як повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, сьогодні зранку Росія атакувала Україну з трьох напрямків, зокрема:

з Волгодонська крилатими ракетами Х-101, Х-555;

з акваторії Чорного моря, ймовірно, ракетами Калібр;

дронами Shahed-136, ймовірно, з території Білорусі та Курської області.

Нагадаємо, що вдень 15 листопада російські окупанти випустили по Україні близько 100 ракет.