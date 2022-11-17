Листопад, 17 в 0:01

Після російської шквалу ракет по Україні, а також інциденту з влучанням ракет у польському селищі та загибеллю двох людей, країни Заходу мають продовжити підтримку України.

Про це заявив генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг під час засідання Контактної групи з питань оборони України.

Столтенберг вважає, що російські ракетні удари 15 листопада по Україні є суворим нагадуванням про жорстокість незаконної війни Росії.

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– Він наголосив, що завдання полягає в тому, щоб продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і не допустити ескалації. Він також наголосив на необхідності надання Україні більшої кількості систем протиповітряної оборони та іншої допомоги, включаючи зимовий одяг, паливо та медикаменти – йдеться у повідомленні, що поширило .

Столтенберг привітав рішення держав-членів НАТО щодо продовження військової, фінансової та гуманітарної підтримки України.

Він також наголосив на необхідності надання Україні більшої кількості систем протиповітряної оборони та іншої допомоги, включаючи зимовий одяг, паливо та медикаменти.

Генеральний секретар підкреслив поточну роботу в НАТО з поповнення запасів Альянсу та прискорення промислового виробництва, включаючи Конференцію національних директорів з питань озброєнь у штаб-квартирі НАТО, яка відбулась 16 листопада.

Єнс Столтенберг подякував міністру оборони США Ллойду Остіну ІІІ та голові Об’єднаного комітету начальників штабів генералу Марку Міллі за організацію зустрічі Рамштайн-7 та за “рішуче лідерство Сполучених Штатів”.

Раніше глава Пентагону Ллойд Остін оголосив про результати засідання контактної групи з оборони України, унаслідок чого стало відомо про щонайменше $720 млн допомоги, а також нові засоби ППО і боєприпаси для протиповітряної оборони, артилерії та установок РСЗВ.

Джерело: NATO