Листопад, 17 в 21:19

Парламент Швеції схвалив виділення свого найбільшого пакета військової допомоги Україні на 3 млрд шведських крон ($287 млн).

Про це повідомила пресслужба шведського парламенту.

До пакета увійдуть системи протиповітряної оборони разом із боєприпасами, бронетехніка, індивідуальне спорядження, зокрема зимові комплекти одягу та засоби захисту тіла, обладнання для прицілювання гармат, намети й маскувальні сітки.

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Парламент ухвалив рішення попри те, що питання винесли менш ніж за два робочі дні до його розгляду.

Також про новий пакет військової допомоги Україні розміром €55,6 млн оголосила влада Фінляндії.

Це десятий пакет обладнання та озброєння, який Фінляндія передасть на потреби ЗСУ з початку повномасштабного російського вторгнення.

– Україна продовжує потребувати підтримки у захисті своєї території. Асортимент оборонного обладнання, яке зараз прямує, є найбільшим на сьогодні, – сказав міністр оборони Антті Кайкконен.

Втім, більш детальна інформація про зміст допомоги, спосіб та термін доставки не надається з оперативних міркувань та з метою забезпечення доставки допомоги до місця призначення.