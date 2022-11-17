Листопад, 17 в 14:56

Вранці 17 листопада ворог знову атакував об’єкти критичної інфраструктури України. У трьох областях зафіксовані влучання, є поранені.

Росіяни випустили по Україні 18 крилатих ракет та п’ять безпілотників. Деякі ворожі цілі вдалося збити українським силам протиповітряної оборони, а деякі – досягли свої мети.

Ракетний удар по Дніпру

Російські окупанти влучили у два інфраструктурні об’єкти Дніпра, зокрема у Південний машинобудівний завод.

Зараз дивляться

Мер міста Борис Філатов повідомляв про пожежу на “промисловому підприємстві”, а також пошкодження сусідніх з ним житлових будинків. Внаслідок атаки постраждали 23 осіб, серед них – 15-річна дівчина.

Троє людей перебувають у важкому стані, інші – у стані середньої важкості. За їхнє життя борються медичні працівники.

Серед поранених через ракетний удар – одна зі співробітниць мерії. У момент ворожого прильоту жінка разом із колегою допомагала немічним стареньким.

Світлину із уламком ракети в куртці працівниці мерії оприлюднив Борис Філатов.

Вибухи в Одеській області

Сьогодні вранці вибухи пролунали і на Одещині. Як повідомив голова ОВА Максим Марченко, росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурному об’єкту на території області.

Харківська область

Окупанти завдали кілька ударів по об’єкту критичної інфраструктури в Ізюмському районі Харківської області.

За словами очільника ОВА Олега Синєгубова, постраждали троє працівників, їх госпіталізували до лікувальної установи.

Рятувальні підрозділи та газовики продовжують ліквідовувати наслідки ударів.

Обстріл газовидобувної інфраструктури АТ Укргазвидобування

Голова НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов повідомив, що сьогодні атаки зазнала газовидобувна інфраструктура АТ Укргазвидобування на сході України. Конкретне місто він не назвав.

У результаті ударів кілька об’єктів зруйновано, ще декілька зазнали пошкоджень.

Інформацію щодо постраждалих наразі встановлюють, загоряння на об’єктах уже ліквідували працівники ДСНС.

Робота ППО на Київщині

Ранкову атаку на столицю вдалося відбити українським силам протиповітряної оборони.

Як повідомили в КМВА, над Києвом було збито чотири крилаті ракети та п’ять БПЛА Shahed.

Також повітряне командування Південь знищило дві керовані авіаційні ракети Х-59 на південному напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 267-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.