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Факти / Україна

Укренерго попереджає про фейк щодо повного знеструмлення країни

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Укренерго попереджає про фейк щодо повного знеструмлення країни
Фото: Pixabay

Укренерго попереджає, що в мережі з’явився новий фейк, який намагаються розповсюджувати під виглядом цієї компанії, використовуючи її логотип. 

– У сумнівних Telegram-каналах використовується логотип компанії Укренерго для поширення фейкової інформації, зокрема щодо повного чи часткового знеструмлення країни. Ця інформація не відповідає дійсності! Укренерго не робило жодних таких заяв, – пишуть у повідомленнях на офіційних сторінках компанії. 

Там зазначають, що це може бути один з навмисних “вкидів”, покликаних посіяти паніку серед українського населення. Логотип Укренерго при цьому використовують для того, щоб викликати довіру в українців до неправдивої інформації.

– Перевіряйте інформацію, яку ви бачите в Telegram-каналах та інших групах соцмереж, на офіційних комунікаційних платформах Укренерго, – закликають у компанії.

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