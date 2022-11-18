Листопад, 17 в 22:09

Укренерго попереджає, що в мережі з’явився новий фейк, який намагаються розповсюджувати під виглядом цієї компанії, використовуючи її логотип.

– У сумнівних Telegram-каналах використовується логотип компанії Укренерго для поширення фейкової інформації, зокрема щодо повного чи часткового знеструмлення країни. Ця інформація не відповідає дійсності! Укренерго не робило жодних таких заяв, – пишуть у повідомленнях на офіційних сторінках компанії.

Там зазначають, що це може бути один з навмисних “вкидів”, покликаних посіяти паніку серед українського населення. Логотип Укренерго при цьому використовують для того, щоб викликати довіру в українців до неправдивої інформації.

– Перевіряйте інформацію, яку ви бачите в Telegram-каналах та інших групах соцмереж, на офіційних комунікаційних платформах Укренерго, – закликають у компанії.