Листопад, 17 в 11:06

На Закарпатті правоохоронці викрили два канали бізнесу на ухилянтах від мобілізації.

29-річний місцевий чоловік за $7 тис. оформляв своїх клієнтів нібито водіями, які перевозять міжнародні гуманітарні вантажі. Неправдиві відомості вносив до системи Шлях. За таких умов призовники незаконно перетинали кордон і покидали межі України.

⁃ Канал незаконного виїзду за кордон військовозобовязаних чоловіків виявили наші слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів, разом із прикордонниками та співробітниками СБУ. Його організатора затримано. Він у ізоляторі тимчасового тримання. Триває досудове розслідування, – повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції у Закарпатській області.

Чоловіка затримали на гарячому, коли той доставив чергового клієнта до одного з пунктів пропуску на українсько-угорському кордоні. При собі він мав “зароблені” гроші. Їх вилучили разом із автомобілем, на якому він приїхав.

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У іншому випадку подружжя з міста Мукачево виготовляло для призовників фіктивні медичні довідки із неіснуючими діагнозами. Такі документи ухилянти використовували теж для незаконного перетину кордону. Свої послуги ці чоловік та жінка оцінили дорожче – брали з призовників від $8 тис. до $9 тис.

⁃ Затримували зловмисників прикордонники, співробітники СБУ та поліцейські. У той час, коли подружжя отримувало частину неправомірної грошової винагороди – $2700 та 8 тис. грн, – повідомляють у Мукачівському прикордонному загоні.

Від $7 тис. за виїзд: на Закарпатті викрили канали бізнесу на ухилянтах / 2 фотографии

Правоохоронці оголосили фігурантам справи про підозру. Відкрито кримінальне провадження. Тепер усім трьом затриманим загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Фото: Нацполіція у Закарпатській області, Мукачівський прикордонний загін