ЄБРР обговорить виділення Україні кредиту для відновлення енергосистеми

Листопад, 17 в 20:12

Наступного тижня Рада директорів ЄБРР обговорить екстрений кредит для українського мережевого оператора Укренерго, який спрямують на відновлення енергосистеми України.

Про це заявив керуючий директор ЄБРР Маттео Патроне.

Він повідомив, що виділення кредиту буде розглянуто 21 листопада, а сума позики становить “сотню мільйонів євро”. На його думку, це допоможе фінансувати відновлення зруйнованої російськими атаками інфраструктури.

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