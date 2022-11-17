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ЄБРР обговорить виділення Україні кредиту для відновлення енергосистеми

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
ЄБРР обговорить виділення Україні кредиту для відновлення енергосистеми
Фото: Pixabay

Наступного тижня Рада директорів ЄБРР обговорить екстрений кредит для українського мережевого оператора Укренерго, який спрямують на відновлення енергосистеми України.

Про це заявив керуючий директор ЄБРР Маттео Патроне.

Він повідомив, що виділення кредиту буде розглянуто 21 листопада, а сума позики становить “сотню мільйонів євро”. На його думку, це допоможе фінансувати відновлення зруйнованої російськими атаками інфраструктури.

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– Ми вирішили запустити екстрену лінію для компанії після зустрічі з президентом, прем’єр-міністром та генеральним директором Укренерго. Зуміти довести її до кінця протягом місяця – це те, що нам потрібно зробити, – говорить Патроне.

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Джерело: Reuters
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