Листопад, 17 в 17:53

Протягом 17 листопада захисники українського неба з 18 запущених ракет знищили чотири, а також дві керовані ракети і п’ять дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це в ефірі національного телемарафону речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів ведучій ICTV Яні Брензей.

За його словами, Росія протягом 17 листопада обстрілювала Україну снарядами С300, іранськими дронами-камікадзе Shahed-136, реактивною артилерією та іншою зброєю.

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– Противник продовжив сьогодні обстріли критичної інфраструктури крилатими ракетами Х101 і Х555 зі стратегічної авіації. Дев’ять таких літаків було помічено радіолокаційними засобами, і з тих літаків було випущено до 18 крилатих ракет, які влучили і по газовидобувній нашій галузі, а також по оборонних підприємствах на Дніпропетровщині, – сказав він.

Речник командування ПС ЗСУ зазначив, що сьогодні не вдалось так ефективно спрацювати, як у минулі дні, коли Росія масовано обстрілювала українські міста та селища. За словами Ігната, це пов’язано із тим, що противник використовує різні чинники, аби ракет пройшло більше.

За його словами, була атакована також і Київщина, де було збито чотири крилатих ракети ворога.

– Було їх збито як протиповітряною обороною Повітряних сил, так і сухопутних військ. Крім того, противник атакував ще й Shahed-136: п’ять із них було запущено і п’ять з них було збито на Київщині. Знову ж таки, 100% результат по знищенню саме дронів Shahed, – розповів Юрій Ігнат.

Він повідомив, що Російська Федерація також атакувала Одеську область, де атака була здійснена ракетою Калібр, а також Південь України був атакований російськими винищувачами Су-30.

– Збито щонайменше дві керовані авіаційні ракети Х59, а щодо інших уточнюється інформація, – розповів речник ПС ЗСУ.

Юрій Ігнат наголосив, що у зв’язку з масованими російськими обстрілами Україні необхідно більше сучасних ППО, як-от системи IRIS-T чи NASAMS.

Таким чином, протягом 17 листопада Україна була атакована 18 ракетами, з яких було знищено чотири, а також дві керовані ракети та дрони-камікадзе іранського виробництва.

Представник ПС ЗСУ додав, що українські Збройні сили почали ефективніше знищувати іранські дрони, оскільки їх можна знищувати не лише системами ППО, але й стрілецькою зброєю. Крім того, захисники українського неба вже мають досвід у боротьбі з дронами.

Фото: Командування ПС ЗСУ