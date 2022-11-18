Листопад, 18 в 12:05

У російських окупаційних військ ще попереду найбільш суттєві стратегічні поразки у повномасштабній війні проти України.

Про це розповів в інтерв’ю Польському радіо український незалежний експерт, зокрема з питань українсько-російських відносин, Іван Киричевський.

Таким чином він відповів на запитання, чи можна вважати звільнення правобережжя Херсонщини найбільшою стратегічною та іміджевою поразкою окупантів у цій війні.

Зараз дивляться

– Насправді в російських окупантів у плані іміджевих та стратегічних поразок усе ще попереду, – заявив експерт.

Він звернув увагу на те, що російська армія знову не змогла організовано відійти з Херсону та правого берега Дніпра. В окупантів посипалася командна вертикаль, і командири втікали першими.

Киричевський зазначив, що така швидка втеча російських підрозділів з правого берега Херсонщини стала результатом послідовних та ефективних дій Збройних сил України, зокрема систематичних ударів по логістиці ворога.

– Замість того, щоб відступати організовано, затягнути процес деокупації правого берега Херсонщини як мінімум ще на декілька тижнів, російські окупанти звідти буквально втекли по суті менш ніж за два дні, – розповів експерт, додавши, що тепер лінія фронту дещо скоротилася.

Киричевський також нагадав про повідомлення Оперативного командування Південь, що російські війська на Херсонщині після втечі на лівий берег Дніпра просуваються вглиб на 15-20 км, щоб не потрапити під удари української артилерії.

Як наголосив експерт, це свідчить, що найбільші стратегічні поразки в рашистів ще попереду.

– Коли наші війська вийдуть спочатку на Мелітополь, чим відріжуть логістику від Криму, а потім – на берег Азовського моря, там їх і очікуватимуть найбільші розгроми, порівняно з якими навіть історичний приклад Сталінградської битви буде прикладом лагідного розгрому, – вважає експерт.

Він додав, що зараз ЗСУ зосередилися на двох векторах дій на Півдні: відбуваються бої за Кінбурнську косу, деокупація якої дозволить розблокувати морські порти в Миколаївській області; також продовжується тиск на окупантів на лівому березі Дніпра.

Киричевський уточнив, що російські окупанти нічого не змогли придумати з логістикою в Херсоні напередодні зими, тому звідти й втекли. За словами експерта, перебіг бойових дій на фронті під час зими залежатиме від погодних умов.

– Якщо зима буде сніжна й тепла, це ускладнюватиме просування бронетехніки. Відповідно, рух військ уперед буде обмежений. Не можна сказати, що війна перейде в статичну фазу, але це будуть невеликі просування ЗСУ, як це зараз відбувається на Луганщині… Якщо ж зима буде морозною, і земля промерзатиме, це створить умови швидше для настільки стрімкого просування ЗСУ, як це було у вересні, – пояснив він.

Як відомо, 11 листопада Збройні сили України зайшли в Херсон. У місті відбуваються стабілізаційні заходи, розпочали роботу обласна військова адміністрація, Національна поліція та Служба безпеки України.

Крім того, 11 листопада голова Миколаївської ОВА Віталій Кім офіційно заявив про звільнення усієї Миколаївської області, крім Кінбурнської коси.