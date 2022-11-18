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Факти / Україна

Обговорити надзвичайну фінансову підтримку: до Києва прибув віцепрезидент ЄК

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс прибув із візитом до Києва

До Києва із робочим візитом прибув виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Про прибуття до України виконавчий віцепрезидент ЄК повідомив у Twitter.

Виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс прибув із візитом до Києва
Виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс прибув із візитом до Києва
Виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс прибув із візитом до Києва
Виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс прибув із візитом до Києва
Обговорити надзвичайну фінансову підтримку: до Києва прибув віцепрезидент ЄК / 2 фотографии

– Прибув до Києва, щоб обговорити підтримку ЄС України, – написав Валдіс Домбровскіс.

За словами виконавчого віцепрезидента Європейської комісії, під час візиту до України він має намір зосередитися на надзвичайній фінансовій підтримці та планах на 2023 рік.

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У Валдіса Домбровскіса запланована зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським та очільником уряду Денисом Шмигалем.

Обговорюватимуть вони конкретні кроки для більш тісної економічної інтеграції між ЄС та Україною.

Джерело: Valdis Dombrovskis

Фото: Valdis Dombrovskis

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