Листопад, 18 в 1:33

Окупаційні війська Російської Федерації провалили наступальні дії в напрямку Гуляйполя у Запорізькій області, коли намагались штурмувати шістьма групами.

Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі з російським політиком Марком Фейгіним.

– На Запорізькому напрямі близько 6 штурмових груп у складі десь по 100-120 осіб із вчорашнього ранку намагалися буквально брати Гуляйполе. А підтримувала їх, вважай, батальйонно-тактична група. Мало виявилося для якихось подвигів, зараз не рухаються, понад 12 годин стоять на місці, – розповів радник ОПУ Арестович.

Арестович додав, що зараз у цій зоні тривають перестрілки, але просування сил жодної зі сторін немає.

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Він додав, що окупанти не змогли реалізувати серйозний наступ, а лише створили локальні пересування, можливо, зі спробою розвідки оборонних позицій українських захисників. Втім, за його оцінкою, спроби росіян вийшли невдалими.

Напередодні Олексій Арестович повідомляв, що в районі Гуляйполя під Запоріжжям російські військові пішли в атаку. За його даними, у наступ окупантів були залучені окупанти, які були виведені з Херсону, а також ті сили ворога, які знаходились на цьому напрямку раніше.

Джерело: Фейгин Live