Листопад, 18 в 19:34

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 18 листопада, звернувся з промовою до університетської спільноти Ірландії.

Глава держави наголосив, що важливо активно поширювати правду про війну та спровоковані нею кризи.

Він нагадав про 52 пункти балійської декларації, які показують, що міжнародний тиск на Росію, зокрема санкційний, має не лише зберігатись, а й посилюватися.

Зараз дивляться

– Росія продовжує руйнувати міжнародні відносини й життя людей і вдає, ніби разом з усіма проти цієї дестабілізації бореться, – підкреслив Володимир Зеленський.

Він навів конкретні пункти декларації, як-то 4-тий – про важливість підтримання міжнародного права та системи, що гарантує мир і стабільність, а не війну.

При цьому Росія “мобілізувала всі ресурси, щоб не просто перетворити наш час на час війни, а щоб стати найбільшою в історії державою-терористом”.

П’ятий пункт декларації каже, що РФ нібито разом з іншими вживатиме заходів для сприяння енергетичній стабільності та стабільності ринків.

– І в той самий час, коли саміт в Індонезії ще триває, Росія здійснює ракетну атаку проти нашої країни. Майже сто ракет – саме проти енергетики. Наступного дня – ще ракетна атака. І не лише проти електростанцій, а й проти об’єктів газовидобування. Ось така енергетична стабільність по-російськи, – розповів український президент.

Він навів і інші подібні приклади, підкреслюючи, що Росія забрехалась і що вона зараз – найбільша загроза для світу.

– Російська агресія не зупиняється ні на день. Як ні на день не зупиняється російська брехня світу. Тому за все це так само ні на день не має зупинятися й міжнародний тиск на Росію. І це можуть робити не лише політики, а й кожен на своєму рівні, – закликав ірландських студентів Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що чим більше буде колективних зусиль, то швидше ми змусимо Росію піти з території України й виконувати зобовʼязання перед світом.