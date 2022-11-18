Листопад, 18 в 12:42

Жителів Львівської, Полтавської та Кіровоградської областей попередили, що вони можуть чути вибухи 18 листопада.

Все через те, що піротехніки знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети, а військові проводитимуть навчальні стрільби.

Зокрема, за інформацією Київської ОВА, з 11:00 до 14:00 вибухи можуть лунати у Бучанському районі, оскільки сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.

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Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив, що орієнтовно з 11:30 по 12:00 жителі також можуть почути звуки, схожі на вибухи.

Це фахівці ДСНС будуть знешкоджувати металобрухт окупантів, який воїни ППО раніше успішно приземлили.

У Полтавській ОВА заявили, що 18 листопада на території громади проводитимуть навчальні стрільби, тому можуть лунати постріли або вибухи.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що упродовж двох годин неподалік селища Компаніївка працюватимуть вибухотехніки.