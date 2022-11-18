Листопад, 18 в 17:19

Британське видання Financial Times присвятило статтю головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному.

Матеріал називається Ми б’ємо їх із рогаток: український “залізний генерал” демонструє характер.

У статті наголошується, що саме неординарна тактика ведення бойових дій, яку обрав генерал Валерій Залужний, допомогла Україні переломити хід розв’язаної РФ повномасштабної війни на свою користь.

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Автор статті нагадує, що протягом кількох місяців, починаючи з кінця літа, українські війська проводили контрнаступ, щоб звільнити південне місто Херсон від окупаційних російських військ та уникнути при цьому вуличних боїв. Тактика Збройних сил України під командуванням Залужного полягала в тому, щоб перерізати логістичні шляхи російської армії за допомогою високоточної західної артилерії і при цьому уникнути великих втрат серед українських військових.

Кульмінацією цієї стратегії стала поразка Кремля та втеча російських окупантів з Херсону й правобережжя Херсонщини.

– За успіхами України на полі бою після повномасштабного вторгнення Росії в лютому стоїть людина, яку українці називають “залізним генералом”… Вміння Залужного адаптуватися до поля бою, що швидко змінюється, було продемонстровано на Харківщині, – йдеться в статті.

Автор матеріалу нагадує, що ЗСУ тоді скористалися моментом і здійснили блискавичний контрудар, який змусив російських солдатів поспішно втікати, залишаючи все, починаючи від танків і до черевиків. Водночас на Херсонщині була застосована тактика повільного виснаження ворога.

– Це чудово, коли ти знаєш ворога, як він діє, і за допомогою іноземних партнерів можеш вразити його в слабкі місця. Саме так діє головнокомандувач Залужний, – зазначив у коментарі виданню Віталій Марків, офіцер Нацгвардії України, який брав участь у контрнаступі, під час якого були звільнені території на Харківщині.

Колишній міністр оборони України та чинний радник уряду з питань безпеки Андрій Загороднюк пояснив успішну стратегію Залужного його вмінням делегувати повноваження, заохочувати ініціативу серед військовослужбовців і отримувати зворотний зв’язок, необхідний для реагування на можливості, що виникають на фронті.

– Люди на місцях знають ситуацію набагато краще, ніж у Києві. Вони там. Вони допомагають будувати цю опортуністичну війну, коли бачать слабкі місця ворога, – розповів він.

Загороднюк додав, що стиль командування Залужного “дозволяє іншим реалізувати свої здібності та таланти”, тоді як у російській армії “рішення приймають лише одна-дві людини, а решті кажуть заткнутися”. Він уточнив, що в поєднанні із сучасною зброєю, наданою західними партнерами, “ця перевага переважує більшу кількість артилерії, танків і всього іншого, що є у РФ”.

За оцінками військових аналітиків, саме підхід, який не дозволяє військовослужбовцям армії РФ брати на себе ініціативу на полі бою, є однією з причин поразок окупантів.

Видання наголошує, що ЗСУ не збираються зупинятися навіть під час зимового періоду. Так, нещодавно голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі припустив, що Київ може використати зиму для якогось врегулювання з РФ. Але Валерій Залужний публічно зазначив, що єдиною умовою для переговорів може бути виведення всіх російських військ з України. А поки ж українські військові продовжуватимуть контрнаступальні дії, оскільки мета Києва – звільнити всі окуповані території.

Неназваний американський військовий чиновник високо оцінив здатність Залужного швидко реагувати на рухи та невдачі армії Росії. Як приклад він навів оборону Києва в перші дні повномасштабної війни, коли російські війська розтягнули свої лінії постачання і загрузли, після чого були розбиті Збройними силами України.

– Він тримав свої сили в рухомому стані. Залишатися в русі складно і потребує дисципліни, – заявив чиновник.

За його словами, під час битви за Київ рішення Залужного розосередити українську протиповітряну оборону було вирішальним: це не дозволило РФ отримати повну перевагу в повітрі.

Видання зазначає, що Валерій Залужний протистояв збройній агресії РФ з 2014 року, коли російські війська окупували Крим та розв’язали війну на Донбасі. Саме там українська армія перегрупувалася та загартувалася в боях, а Залужний відзначився неординарними ініціативами на полі бою.

Як пригадав генерал Михайло Забродський, одного разу Залужний перекинув артилерію по “майже непрохідній місцевості”, щоб підірвати склад зброї ворога, і це спрацювало.

Видання розповідає, що Валерій Залужний був призначений головнокомандувачем ЗСУ в липні 2021 року. Він рідко робить публічні заяви та проводить більшу частину часу у військових штабах.

Загороднюк назвав його представником “нового українського покоління офіцерів”.

– Ви можете побачити це, коли розмовляєте з ним. Він не дотримується формалізму та одягається скромно. Він говорить ясно і дуже прямолінійно. В ньому немає аури винятковості, – розповів він, характеризуючи Залужного.

Financial Times пише, що головнокомандувач ЗСУ не виставляє успіхи на полі бою лише як власну заслугу, не забуває в своїх соцмережах дякувати товаришам по службі, рядовим військовим і цивільним.

– У вирішальних ситуаціях розкривається справжнє лідерство і мужність. Ведучи у бій, наші командири керуються не радянським принципом – “вперед!”, а віддають наказ “за мною!” – писав Залужний у своїх соцмережах.

Як наголосив у коментарі виданню міністр оборони України Олексій Резніков, талант Залужного полягає в тому, щоб використати на свою користь менші розміри України в порівнянні з РФ.

– Як Давид проти Голіафа. Ми б’ємо їх із рогаток, – заявив Резніков.

У вересні головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний в інтерв’ю виданню TIME розповів про дві ключові цілі українських військ на початку війни з РФ. ЗСУ тоді намагалися не допустити захоплення Києва, а також завдати максимальних втрат ворогу за рахунок розтягування його ліній постачання.