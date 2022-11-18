Змушували вихваляти Кремль у школах: СБУ викрила колаборанток на Запоріжжі

Листопад, 18 в 17:25

СБУ повідомляє про викриття очільниць “департаменту освіти РФ” у Запорізькій області, які змушували вихваляти Кремль у місцевих школах.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як зазначається, колишні чиновниці освітньої галузі добровільно вступили до “департаменту освіти” міста Токмак на Запоріжжі, створеного агресором.

Зараз дивляться

Вони отримали керівні “посади”, за що сприяли поширенню окупаційного режиму через місцеві заклади середньої освіти.

– Для цього закликали вчителів повертатися на “робочі місця” і викладати навчальну програму за російськими підручниками і прокремлівськими методичками. У разі незгоди пособниці ворога погрожували освітянам наслідками у вигляді незаконних переслідувань, – йдеться у повідомленні.

Також колаборантки залякували вчителів і організовували так звані “збори”, на яких публічно агітували за підтримку країни-агресора, виправдовуючи її злочини.

За перехід на бік ворога вони обіцяли “гарантувати” виплату російських зарплат, а також – лояльне ставлення від місцевого “районо”.

Слідство зазначає, що зловмисниці – колишня керівниця відділу освіти Токмацької міської ради та її заступниця. Вони підтримали окупантів ще на початку повномасштабного вторгнення.

Наразі вони продовжують переховуватись від правосуддя на захопленій території Півдня нашої держави.

Їм повідомили про підозру в умисному пособництву ворогові за попередньою змовою, скоєному групою осіб (ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 111-2).

Як повідомляється, заходи для притягнення зловмисниць до відповідальності тривають.