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Факти / Україна

Карта бойових дій на 19.11.2022 – ситуація на фронті

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська зміцнили тили на Луганщині та спробували повернути втрачені позиції, тоді як українські війська продовжували контрнаступальні дії на лінії Сватово-Кремінна.

Карта бойових дій в Україні на 19.11.2022

ISW

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області.

Ворог завдав 10 авіаційних та 10 ракетних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

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Ракетного удару зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міста Запоріжжя.

На Сіверському напрямку ворог бив із мінометів та реактивної артилерії по районах населених пунктів Атинське і Нововолодимирівка Сумської області.

На Слобожанському напрямку окупанти гатили з мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Охрімівка і Зарубинка на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках обстрілювали з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Новомлинськ, Орлянка, Котлярівка, Крохмальне і Табаївка Харківської області; Новоселівське, М’ясожарівка, Новоєгорівка, Площанка і Невське на Луганщині та Торське, Андріївка і Берестове Донецької області.

На Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Веселе, Зеленопілля, Курдюмівка, Майорськ, Нью-Йорк, Соледар, Спірне та Яковлівка на Донеччині.

На Авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках вороги гатили з танків та різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Богоявленка, Благодатне, Времівка і Вугледар на Донеччині та Кам’янське Запорізької області.

На Криворізькому напрямку – з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Милове та Червоний Маяк.

На Херсонському напрямку – з танків та артилерії в районах Антонівки, Берислава, Одрадокам’янки, Чорнобаївка та міста Херсон.

Втрати РФ у війні на 19.11.2022

  • особового складу ‒ близько 83 880 (+420) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2885 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5815 (+7) од,
  • артилерійських систем – 1867 (+2) од,
  • РСЗВ – 393 од,
  • засобів ППО ‒ 209 од,
  • літаків – 278 од,
  • гелікоптерів – 261 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1536,
  • крилатих ракет ‒ 480,
  • кораблів /катерів ‒ 16 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4368 (+2) од,
  • спеціальна техніка ‒ 161.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 269-ту добу.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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