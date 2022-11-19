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Факти / Україна

На Кінбурні разом із технікою ліквідували пункт базування росіян – ОК Південь

Ілля Нежигай, редактор стрічки
На Кінбурні разом із технікою ліквідували пункт базування росіян – ОК Південь

Збройні сили України знищили пункт базування ворога на Кінбурнській косі, що на Миколаївщині.

Про це повідомило Оперативне командування Південь у Facebook.

За даними військових, на Кінбурнській косі уражено район зосередження живої сили, озброєння та техніки противника.

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– Саме звідти окупанти обстрілювали портові буксири та зернові баржі в Дніпро-Бузькому лимані, – йдеться у повідомленні.

За даними ОК Південь, було ліквідовано 7 російських окупантів та дві одиниці автомобільної бронетехніки. Крім того, українські захисники зруйнували пункт базування ворога.

Раніше очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що від російських окупантів була звільнена уся Миколаївщина, крім Кінбурнської коси.

Речниця ОК Південь Наталя Гуменюк заявляла, що на лівому березі Херсонської області є такий самий потужний рух спротиву окупантам, як і той, що відпрацював на правому до звільнення Херсону.

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Джерело: Оперативне командування Південь

ФотоОперативне командування Південь

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