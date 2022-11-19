Після закінчення війни світ має бути впевнений, що РФ не розпочне нову агресію – Стефанішина
Після перемоги України і завершення повномасштабної війни світ має бути впевнений у тому, що Росія не зможе розпочати нову агресію.
На цьому наголосила віцепрем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Вона зазначила, що кожна війна завершується переговорами, однак є низка елементів, які мають цьому передувати.
Передусім це відповідальність Росії за скоєні злочини, репарації та виплати, відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.
– Україна має перемогти у війні, яку розв’язала РФ. Після її завершення світ має бути переконаний у тому, що у Росії не виникне “апетиту” розпочати нову агресію, – пояснила Стефанішина, виступаючи на Міжнародному галіфакському форумі з питань безпеки.
Також віцепрем’єр додала, що, знищуючи українську енергетичну інфраструктуру, 40% якої вже зазнали руйнувань, Росія намагається деморалізувати українське населення.
За її словами, таку ж тактику росіяни використовують на тимчасово окупованих територіях з 24 лютого цього року. Окупанти відрізають місцеве населення від газо-, водо- та електропостачання, катують та вбивають мирних мешканців.