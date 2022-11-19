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Факти / Україна

Після закінчення війни світ має бути впевнений, що РФ не розпочне нову агресію – Стефанішина

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Ольга Стефанішина

Після перемоги України і завершення повномасштабної війни світ має бути впевнений у тому, що Росія не зможе розпочати нову агресію.

На цьому наголосила віцепрем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Вона зазначила, що кожна війна завершується переговорами, однак є низка елементів, які мають цьому передувати.

Передусім це відповідальність Росії за скоєні злочини, репарації та виплати, відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

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 Україна має перемогти у війні, яку розвязала РФ. Після її завершення світ має бути переконаний у тому, що у Росії не виникне “апетиту” розпочати нову агресію, пояснила Стефанішина, виступаючи на Міжнародному галіфакському форумі з питань безпеки.

Також віцепремєр додала, що, знищуючи українську енергетичну інфраструктуру, 40% якої вже зазнали руйнувань, Росія намагається деморалізувати українське населення.

За її словами, таку ж тактику росіяни використовують на тимчасово окупованих територіях з 24 лютого цього року. Окупанти відрізають місцеве населення від газо-, водо- та електропостачання, катують та вбивають мирних мешканців.

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Фото: Офіс віцепрем’єрки з питань євроінтеграції

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