Листопад, 19 в 16:38

Служба безпеки України встановила особи 11 колаборантів, які допомагали РФ організувати та провести псевдореферендум на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Як поінформували в пресслужбі СБУ, зрадники увійшли до створених агресором “територіальних виборчих комісій” у містах Енергодар, Мелітополь та Кам’янка-Дніпровська.

З 11 колаборантів четверо перебували на “посадах” так званих голів цих “територіальних виборчкомів”. Вони займалися організацією агітаційної кампанії на підтримку російського фейкового референдуму і закликали мешканців окупованих міст брати в ньому участь.

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Ці особи також допомагали російським пропагандистам готувати постановочні сюжети для кремлівських ЗМІ.

Крім того, колаборанти збирали персональні дані мешканців міст для “виборчих списків”, які окупанти згодом використовували для фальсифікації результатів псевдореферендуму.

Співробітники СБУ задокументували факти злочинів колаборантів та їхніх кремлівських “кураторів”. Усім 11 зрадникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Тривають заходи для притягнення їх до відповідальності.

Як відомо, з 23 до 27 вересня російські окупанти імітували псевдореферендуми на тимчасово захоплених територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Жоден із цих українських регіонів Росія на той момент не контролювала повністю і тим більше не контролює зараз.

30 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про анексію тимчасово окупованих територій чотирьох областей України, де проводилися псевдореферендуми.

Президент України Володимир Зеленський офіційно визнав нікчемними ці укази господаря Кремля.