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Факти / Україна

Техніка у поганому стані та вживаний одяг: у Білорусі завершились військові навчання мобілізованих в РФ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Техніка у поганому стані та вживаний одяг: у Білорусі завершились військові навчання мобілізованих в РФ
Фото: Depositphotos

Закінчились військові навчання підрозділів другої мотострілецької дивізії 1 танкової армії ЗС РФ, які проходили на території Брестської області Білорусі.

Про це повідомляє Генеральний штаб України.

– Військовослужбовці, призвані в ході проведення так званої часткової мобілізації мають низький рівень морально-психологічного стану, зокрема, через незадовільне забезпечення, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що частина особового складу отримала стару форму одягу та спорядження, яке вже використовувалось. Крім того, військова техніка, здебільшого, перебуває у поганому технічному стані – весь час потребує ремонту.

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Також Генштаб інформує, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

– Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів, зокрема й із застосуванням ударних БпЛА з території та повітряного простору Республіки Білорусь, – попереджають у Генштабі.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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