Техніка у поганому стані та вживаний одяг: у Білорусі завершились військові навчання мобілізованих в РФ
Закінчились військові навчання підрозділів другої мотострілецької дивізії 1 танкової армії ЗС РФ, які проходили на території Брестської області Білорусі.
Про це повідомляє Генеральний штаб України.
– Військовослужбовці, призвані в ході проведення так званої часткової мобілізації мають низький рівень морально-психологічного стану, зокрема, через незадовільне забезпечення, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що частина особового складу отримала стару форму одягу та спорядження, яке вже використовувалось. Крім того, військова техніка, здебільшого, перебуває у поганому технічному стані – весь час потребує ремонту.
Також Генштаб інформує, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.
– Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів, зокрема й із застосуванням ударних БпЛА з території та повітряного простору Республіки Білорусь, – попереджають у Генштабі.