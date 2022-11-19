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Факти / Україна

У Луганську зростає кількість російських військових – Генштаб

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Російські окупанти

У місті Луганськ спостерігається збільшення кількості окупаційних підрозділів російських військ.

Про це інформує Генеральний штаб України.

В населених пунктах Красне та Сімейкине на тимчасово окупованій території Луганської області ворог розміщує особовий склад у покинутих помешканнях та примусово виселяє цивільне населення з домівок в інші населені пункти.

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До речі, заступник міністра оборони, генерал-майор запасу Володимир Гаврилов озвучив прогноз, що повномасштабна війна Росії проти України закінчиться до весни.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 269-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: ГУР Міноборони України

Джерело: Генштаб ЗСУ
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