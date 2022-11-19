У Луганську зростає кількість російських військових – Генштаб
У місті Луганськ спостерігається збільшення кількості окупаційних підрозділів російських військ.
Про це інформує Генеральний штаб України.
В населених пунктах Красне та Сімейкине на тимчасово окупованій території Луганської області ворог розміщує особовий склад у покинутих помешканнях та примусово виселяє цивільне населення з домівок в інші населені пункти.
До речі, заступник міністра оборони, генерал-майор запасу Володимир Гаврилов озвучив прогноз, що повномасштабна війна Росії проти України закінчиться до весни.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 269-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: ГУР Міноборони України