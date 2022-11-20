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Факти / Україна

Вимикати можуть один раз на день: у Києві зменшили обмеження електроенергії

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Вимикати можуть один раз на день: у Києві зменшили обмеження електроенергії
Фото: Depositphotos

19 листопада обмеження в Києві склали лише 166 МВт, а значить, що відключати можуть лише раз на день замість двох-трьох або на меншу кількість годин.

Про це заявив  СЕО постачальник енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко.

– Це позитивна новина, враховуючи ситуацію. Але зараз більшість обговорює різні заяви. І від влади, і від ДТЕК. Я від себе лише додам, що потрібно завжди мати план для різних ситуацій. І це правда, може бути гірше, і до цього морально і організаційно потрібно бути готовими, – написав він у Facebook.

Нагадаємо, що раніше у ДТЕК заявили, що повне відновлення енергомережі в Україні до завершення повномасштабної війни неможливе, проте кількість годин планових відключень може зменшитися.

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