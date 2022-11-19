Листопад, 19 в 9:15

Протягом минулої доби Збройні сили України знищили ще понад 400 російських окупантів, а також ворожу техніку, зокрема танки та бойові броньовані машини.

Про це свідчать оновлені дані Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 19 листопада.

Загальні бойові втрати військ РФ у повномасштабній війні проти України (з 24 лютого по 19 листопада) орієнтовно склали:

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особового складу ‒ ліквідовано близько 83 880 осіб (+420 окупантів за добу);

танків ‒ 2 885 (+6 за добу);

бойових броньованих машин ‒ 5 815 (+7 за добу);

артилерійських систем – 1 867 (+2 за добу);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 393 одиниці;

засобів ППО ‒ 209;

літаків – 278;

гелікоптерів – 261;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 536;

крилатих ракет ‒ 480;

кораблів /катерів ‒ 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 368 (+2 за добу);

спеціальної техніки ‒ 161 одиниця.

Дані втрат російських військ ще уточнюються.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, українські військові завдали удару по скупченню окупантів у селі Михайлівка Скадовського району на Херсонщині. Відомо про 40 вбитих та 70 поранених. А до тимчасово окупованої Горлівки (Донецька область) привезли близько 500 поранених російських військовослужбовців.

Тим часом війська РФ намагаються тримати оборону на лівому березі Дніпра в Херсонській області, будують оборонні рубежі у Запорізькій області та в окупованому Криму.