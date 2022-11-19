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Факти / Україна

ЗСУ за добу знищили ще понад 400 окупантів та шість танків

Юлія Соколова, редакторка стрічки
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби Збройні сили України знищили ще понад 400 російських окупантів, а також ворожу техніку, зокрема танки та бойові броньовані машини.

Про це свідчать оновлені дані Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 19 листопада.

Загальні бойові втрати військ РФ у повномасштабній війні проти України (з 24 лютого по 19 листопада) орієнтовно склали:

Зараз дивляться
  • особового складу ‒ ліквідовано близько 83 880 осіб (+420 окупантів за добу);
  • танків ‒ 2 885 (+6 за добу);
  • бойових броньованих машин ‒ 5 815 (+7 за добу);
  • артилерійських систем – 1 867 (+2 за добу);
  • реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 393 одиниці;
  • засобів ППО ‒ 209;
  • літаків – 278;
  • гелікоптерів – 261;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 536;
  • крилатих ракет ‒ 480;
  • кораблів /катерів ‒ 16;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 368 (+2 за добу);
  • спеціальної техніки ‒ 161 одиниця.

Дані втрат російських військ ще уточнюються.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, українські військові завдали удару по скупченню окупантів у селі Михайлівка Скадовського району на Херсонщині. Відомо про 40 вбитих та 70 поранених. А до тимчасово окупованої Горлівки (Донецька область) привезли близько 500 поранених російських військовослужбовців.

Тим часом війська РФ намагаються тримати оборону на лівому березі Дніпра в Херсонській області, будують оборонні рубежі у Запорізькій області та в окупованому Криму.

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Карта бойових дій на 19.11.2022 – ситуація на фронті

Джерело: Генштаб ЗСУ
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