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Факти / Україна

20 листопада у всіх регіонах України будуть планові відключення – Укренерго

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
20 листопада у всіх регіонах України будуть планові відключення – Укренерго
Фото: Pexels

20 листопада у всіх регіонах України з 8:00 до 24:00 будуть застосовуватись планові відключення. Додаткові аварійні відключення не прогнозуються.

– Вчора нам вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання. Ми продовжуємо працювати, щоб повернути світло українцям, яке намагаються забрати у нас рашисти, атакуючи ракетами наші енергооб’єкти. Це складно, часом довше, ніж ми очікували, але ми знаходимо рішення, заживлюємо та тримаємо баланс в енергосистемі, – повідомили в Укренерго.

Нагадаємо, що 19 листопада обмеження в Києві склали лише 166 МВт, а значить, що відключати можуть лише раз на день замість двох-трьох або на меншу кількість годин.

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