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Факти / Україна

75% росіян підтримують війну РФ проти України – Скібіцький

Валентина Летяк, редакторка стрічки
мобілізовані росіяни
Фото: Getty Images

Те, що за деякими оцінками, 75% росіян підтримують агресію проти України, є результатом тривалої кремлівської пропаганди.

Про це в інтерв’ю Kyiv Post заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

– Політика Кремля – це не політика всього населення РФ. Хоча, за деякими оцінками, 75% населення Росії підтримують війну проти України. Це результат кремлівської пропаганди протягом тривалого часу, понад 10 років, – пояснив він.

За його словами, з часів Радянського Союзу, коли головною загрозою і ворогом виступав Захід, нічого не змінилося.

Зараз дивляться

Водночас у вересні політичний аналітик Ольга Курносова заявила, що якщо на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну за продовження війни виступали 72% росіян, то зараз таких 45%.

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Джерело: ГУР

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