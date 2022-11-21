Листопад, 20 в 23:29

У смт. Шевченкове Куп’янського району росіяни знову обстріляли житловий будинок.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

– Під завалами можуть бути люди. На місці події працюють ДСНС, – написав він у Telegram.

Нагадаємо, що 9 листопада Росія обстріляла мирне населення міст і сіл Харківської області, що розташовані неподалік лінії зіткнення та кордону з РФ.

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Внаслідок цього було поранено людину та пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Зокрема, під ударом країни-агресора опинились міста Куп’янськ та Вовчанськ, смт Дворічна та інші населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів.