На Харківщині окупанти обстріляли житловий будинок: під завалами можуть бути люди
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У смт. Шевченкове Куп’янського району росіяни знову обстріляли житловий будинок.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
– Під завалами можуть бути люди. На місці події працюють ДСНС, – написав він у Telegram.
Нагадаємо, що 9 листопада Росія обстріляла мирне населення міст і сіл Харківської області, що розташовані неподалік лінії зіткнення та кордону з РФ.
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Внаслідок цього було поранено людину та пошкоджено об’єкт інфраструктури.
Зокрема, під ударом країни-агресора опинились міста Куп’янськ та Вовчанськ, смт Дворічна та інші населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів.