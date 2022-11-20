Листопад, 20 в 19:13

Українські військові продовжують нищити спроможність російських військових вести бойові дії.

– Підтверджено вогневе ураження по місцях зосередження живої сили противника 19 листопада, – йдеться у повідомленні Генерального штабу.

Так, у районах населених пунктів Пологи, Камʼянка, Михайлівка Василівського району та Енергодар Запорізької області поранення отримали 100 російських військових. Також ліквідовано близько 20 одиниць військової техніки різних типів та 2 склади боєприпасів.

На Запоріжжі ЗСУ вдарили по скупченню окупантів та знищили колону техніки – Генштаб / 2 фотографии

Крім того, ЗСУ накрили вогнем окупантів під Сєвєродонецьком, а саме знищили колону ворожої техніки поблизу населеного пункту Сиротине Луганської області.

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До речі, на українському фронті наразі найважчі бої тривають на Донецькому напрямку, біля Бахмуту зокрема. Там ворог намагається вийти на адмінкордони області.