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Факти / Україна

Польша та Фінляндія пропонують конфіскувати активи РФ на користь України

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Матеуш Моравецький
Фото: Depositphotos

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Фінляндії 20 листопада вкотре запропонував конфіскувати активи РФ в ЄС на користь України, а фінська прем’єрка Санна Марін підтримала цю ідею.

Під час брифінгу в Гельсінкі Моравецький заявив, що у зв’язку з війною в Україні необхідно вжити більш жорстких заходів проти Росії. Зокрема Польща та Фінляндія планують просувати конфіскацію активів на наступному саміті ЄС.

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За словами польського прем’єр-міністра, конфісковані гроші мають бути використані на користь України.

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– Ми повинні вдарити по Росії сильніше, ніж вона очікує, – підкреслив Моравецький.

Глава уряду Фінляндії підтримала пропозицію свого колеги.

– Сподіваюся, що (Європейська,- Ред.) комісія знайде правові рішення для імплементації цих заходів, – сказала Марін.

Крім того, прем’єри обговорили майбутнє членство Фінляндії в НАТО, актуальні питання ЄС та двосторонні відносини. Для Моравецького це була перша поїздка до Фінляндії з часу перебування на посаді глави уряду Польщі у 2017 році.

Джерело: Yle

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