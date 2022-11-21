Польша та Фінляндія пропонують конфіскувати активи РФ на користь України
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Фінляндії 20 листопада вкотре запропонував конфіскувати активи РФ в ЄС на користь України, а фінська прем’єрка Санна Марін підтримала цю ідею.
Під час брифінгу в Гельсінкі Моравецький заявив, що у зв’язку з війною в Україні необхідно вжити більш жорстких заходів проти Росії. Зокрема Польща та Фінляндія планують просувати конфіскацію активів на наступному саміті ЄС.
За словами польського прем’єр-міністра, конфісковані гроші мають бути використані на користь України.
– Ми повинні вдарити по Росії сильніше, ніж вона очікує, – підкреслив Моравецький.
Глава уряду Фінляндії підтримала пропозицію свого колеги.
– Сподіваюся, що (Європейська,- Ред.) комісія знайде правові рішення для імплементації цих заходів, – сказала Марін.
Крім того, прем’єри обговорили майбутнє членство Фінляндії в НАТО, актуальні питання ЄС та двосторонні відносини. Для Моравецького це була перша поїздка до Фінляндії з часу перебування на посаді глави уряду Польщі у 2017 році.
Джерело: Yle