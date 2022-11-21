Польша та Фінляндія пропонують конфіскувати активи РФ на користь України

Листопад, 20 в 23:03

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Фінляндії 20 листопада вкотре запропонував конфіскувати активи РФ в ЄС на користь України, а фінська прем’єрка Санна Марін підтримала цю ідею.

Під час брифінгу в Гельсінкі Моравецький заявив, що у зв’язку з війною в Україні необхідно вжити більш жорстких заходів проти Росії. Зокрема Польща та Фінляндія планують просувати конфіскацію активів на наступному саміті ЄС.

Читайте ЄС шукає можливість спрямувати заморожені російські активи на відбудову України

За словами польського прем’єр-міністра, конфісковані гроші мають бути використані на користь України.

Зараз дивляться

– Ми повинні вдарити по Росії сильніше, ніж вона очікує, – підкреслив Моравецький.

Глава уряду Фінляндії підтримала пропозицію свого колеги.

– Сподіваюся, що (Європейська,- Ред.) комісія знайде правові рішення для імплементації цих заходів, – сказала Марін.

Крім того, прем’єри обговорили майбутнє членство Фінляндії в НАТО, актуальні питання ЄС та двосторонні відносини. Для Моравецького це була перша поїздка до Фінляндії з часу перебування на посаді глави уряду Польщі у 2017 році.

Джерело: Yle