У Генштабі пояснили, чому в Україні оголошують тривогу одразу у всіх областях

Листопад, 20 в 19:50

У Генеральному штабі пояснили, чому в Україні оголошують повітряну тривогу у всіх областях нашої держави одночасно.

– Літак Міг-31К, який підіймається з аеродрому Мачулищі, є носієм гіперзвукових ракет Кинжал, що здатні вражати об’єкти на всій території України. Саме через це ми вимушені так часто оголошувати повітряну тривогу у всіх областях нашої держави, – пояснили у Генштабі.

Нагадаємо, також повідомлялось, що у районах населених пунктів Пологи, Камʼянка, Михайлівка Василівського району та Енергодар Запорізької області поранення отримали 100 російських військових. Там також ліквідовано близько 20 одиниць військової техніки різних типів та 2 склади боєприпасів.