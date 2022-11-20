Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У Генштабі пояснили, чому в Україні оголошують тривогу одразу у всіх областях

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
У Генштабі пояснили, чому в Україні оголошують тривогу одразу у всіх областях
Фото: Getty Images

У Генеральному штабі пояснили, чому в Україні оголошують повітряну тривогу у всіх областях нашої держави одночасно.

– Літак Міг-31К, який підіймається з аеродрому Мачулищі, є носієм гіперзвукових ракет Кинжал, що здатні вражати об’єкти на всій території України. Саме через це ми вимушені так часто оголошувати повітряну тривогу у всіх областях нашої держави, – пояснили у Генштабі.

Нагадаємо, також повідомлялось, що у районах населених пунктів Пологи, Камʼянка, Михайлівка Василівського району та Енергодар Запорізької області поранення отримали 100 російських військових. Там також ліквідовано близько 20 одиниць військової техніки різних типів та 2 склади боєприпасів.

Зараз дивляться

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка