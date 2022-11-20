Україна та союзники працюють над повітряним щитом: військовий експерт розповів деталі

Листопад, 20 в 15:39

Україна та союзники розробляють спільну декларацію про повітряний щит для захисту неба над українськими містами.

Про це розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

За його словами, системи протиракетної оборони Patriot, які базуються у Польщі та Румунії, зможуть прикрити український повітряний простір на відстані до 100 кілометрів.

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– Якщо будуть використані системи Patriot, які базуються у Польщі в районі Жешува, у Румунії чотири батареї, то вони зможуть прикрити повітряний простір на відстані до 100 км. Це лише по аеродинамічних цілях. Дальність знищення балістичних ракет – це до 50 км, – сказав він в ефірі телеканалу Київ.

Раніше про необхідність повітряного щита над Україною заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, метою декларації є побудова комплексної багаторівневої системи протиповітряної та протиракетної оборони України.

Єрмак наголосив, що це буде внеском у загальну авіаційну безпеку всього Європейського континенту.