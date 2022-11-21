Листопад, 21 в 14:11

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що по всій країні відновлюють мобільну мережу, постраждалу після обстрілів Російської Федерації.

– Запустили ще 3300 базових станцій по всій країні за вихідні. А це – сотні тисяч абонентів, у яких нарешті з‘явився мобільний зв‘язок та інтернет. Кілька днів половина мобільної мережі Одеської області не функціонувала через обстріли росіян енергетичної інфраструктури, – зазначив міністр.

За його словами, наразі на Одещині працює вже 80% мобільної мережі, відновлення зв’язку продовжується протягом 24 годин на добу 7 днів на тиждень у кожній області країни.

– Дякую ремонтним командам енергетиків за надшвидку продуктивну роботу, – написав Федоров.