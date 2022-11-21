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Факти / Україна

Більше часу на підліт: як звільнення частини Херсонщини вплинуло на застосування авіації РФ

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Літаки РФ
Фото: Getty Images

Визволення правобережжя Херсонщини від російських окупаційних військ вплинуло на тактику застосування авіації РФ. Ворог був змушений перемістити свої літаки та гелікоптери вглиб тимчасово захоплених українських територій.

Про це поінформував сьогодні під час брифінгу речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Звільнення Херсонщини дещо змінило тактику застосування російської авіації… Противник трохи більше часу буде витрачати на підліт, – наголосив він.

Ігнат нагадав, що на аеродромі в населеному пункті Чорнобаївка біля Херсону базувалася в основному армійська авіація, гелікоптери ворога. Перед втечею окупанти перемістили їх на летовища тимчасово захопленого Криму, зокрема до Джанкою.

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Крім того, РФ відвела свою техніку з аеродрому Чаплинки. Ігнат уточнив, що хоч для бойової авіації зрештою відстані особливого значення не мають, проте підльотний час для російських винищувачів тепер збільшиться.

Крім того, скоротилася кількість летовищ, які використовує ворог у війні проти України.

– Мінус два аеродроми – це для нас тільки позитив, – зазначив Ігнат.

Він нагадав, що для бойових вильотів російські війська використовують близько 40 аеродромів: на території РФ, Білорусі та в тимчасово окупованому Криму.

Нещодавно журналісти-розслідувачі оприлюднили дані, що ще наприкінці жовтня російські окупанти могли почати відводити свою техніку з військової бази біля Чаплинки Херсонської області.

За інформацією від ОК Південь, після втечі з Херсону та правого берега Дніпра російські війська відійшли вглиб на 15-20 км на лівому березі Херсонщини, щоб не потрапити під удари української артилерії.

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Джерело: Media Center Ukraine

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