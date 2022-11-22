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Факти / Україна

Кричав: Слава Україні, коли окупанти забирали в полон. На Харківщині шукають дитячого письменника

Тетяна Доцяк, журналістка Факти ICTV
Кричав: Слава Україні, коли окупанти забирали в полон. На Харківщині шукають дитячого письменника
Фото: Факти ICTV

Російська армія називала його нацистом і фашистом. Українського митця разом з неповнолітнім сином, який до того ж має аутизм, “арештували” росіяни.

Востаннє Володимира Вакуленка бачили 24 березня. Того дня його забрали з подвір’я батьківського дому. Останнє, що прокричав Володимир перед тим, як його закинули в рашистський бус: Слава Україні!

Окупанти пообіцяли невдовзі повернути чоловіка додому. Однак його досі шукають рідні, які вірять, що письменник живий.

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У кріслі перед телевізором підліток Віталик – він наче й не зважає на те, що відбувається довкола. Вся увага зосереджена на мультику. Але вже за кілька хвилин хлопчик починає нервуватись.

Олена Ігнатенко, мама письменника, говорить:

Це він нервується, як паровозик пихтить. Коли ми йдемо кудись і хтось нас зупиняє, він хвилина-дві потерпить, а потім починає кричати: Бросай, бабо, будь з Віталиком!

Віталик Вакуленко

У Віталика аутизм. Після того як батька забрали російські кати, він став нервовим і нетерплячим. Бабуся хлопчика розповідає, що все відбувалось на його очах. Вже вісім місяців вона виховує онука сама й чекає на повернення сина.

У мене запитують: а чому ви не виїхали? А як я виїду? Я шукаю свого сина! Чекаю, а раптом він повернеться, хворий, скалічений. Мені його лікувати потрібно. І як я можу виїхати з дитиною, в якої жодного документа немає? Вони ж все забрали, – говорить жінка.

Тато Віталика, письменник Володимир Вакуленко, виховував сина переважно самотужки. Він всюди брав хлопчика з собою на читанки, літературні вечори. Київ, Львів, Луганськ весь час у роз’їздах.

Коли велика війна прийшла на Ізюмщину, Володимир Вакуленко разом із сином носив гуманітарку українським військовим. Він навчив сина падати під час авіанальотів. Навіть в полон вперше їх забрали разом.

Мама письменника переконана, що Віталик все розуміє. Вона часто помічала: щойно починають говорити про батька, хлопчик починає плакати.

Батько письменника пригадує, що 22 березня до хати, де мешкали Володимир Вакуленко з Віталиком, завітали п’ятеро з автоматами. Вони з сином тезки, але окупанти шукали Вакуленка-молодшого. Їх цікавили татуювання на тілі письменника. Росіяни шукали зброю, заборонену літературу.

Де ваш націоналіст? Який, кажу, націоналіст? Ми все знаємо про вас. Нам треба фашиста. Його фашистом називали, націоналістом, бандерівцем, каже батько письменника.

Володимир Вакуленко-старший

Володимир Вакуленко-старший

Володимир був на Майдані під час Революції гідності. Коли на Ізюмщину прийшла велика війна, волонтерив, допомагав українським військовим, а це для росіян, як червона ганчірка для бика.

У нього дуже тверда проукраїнська позиція була. Він таким патріотом був, можливо, щось сказав десь, але ж це не злочин. Він понадіявся на людяність їхню, бо сам на групі, Віталик з інвалідністю. Але, як виявилося повна відсутність людяності, – розповідає Олена Ігнатенко.

Того дня окупанти провели в будинку обшук, вилучили телефони, рюкзак, документи, поцупили навіть ті, що стосувались дитини. Володимира з Віталиком протримали в полоні годину-дві й відпустили. Батькові письменник розповів, що його в катівні били. А 24 березня за письменником прийшли вдруге.

Він ще й кричав: Слава Україні! Я питаю: а онука з ким? Він з аутизмом, не розмовляє. Він (окупант. – Ред.) каже: Не волнуйся, мы его вечером привезем. Відтоді його немає, пригадує батько письменника.

Батьки кинулись шукати сина по хатах, де в підвалах окупанти тримали односельців. Зверталися і до так званої комендатури, були на упізнаннях, але Володі не було ні серед живих, ні серед мертвих.

Батько ж його просив, поки ще є можливість, поки не розбита залізниця, ходили електрички, транспорт ходив, перевізники були, виїхати! Брати Віталика і їхати! Ні, я дочекаюсь своїх! І свої прийшли, а Володя не дочекався, каже Олена Ігнатенко.

Олена Ігнатенко

Фото: Олена Ігнатенко

Ходили чутки, що письменник в полоні і його судитимуть в Росії. А коли у вересні звільнили Ізюм, на околиці міста в лісі знайшли масове поховання там людей закопували переважно під номерами. В ритуальному журналі був запис і про Володимира Вакуленка.

Перша колонка дата народження, як і є, напевно що з паспорта. Наступна дата смерті, але вона порожня. Далі Вакуленко Володимир Володимирович, село Капитолівка, дата захоронення 12 травня, номер 319. Але коли розкопали захоронення, в 319 могилі виявилося тіло жінки, і це мені таку надію дало, що він живий. Що це якась плутанина, що випадково документи його туди потрапили, – сподівається мама письменника.

Але пізніше жінка побачила ще одну фотографію, яку ритуальник зробив до поховання.

Викладені документи його військовий квиток, пенсійне посвідчення, посвідчення їхнє з Віталиком на безкоштовний проїзд в транспорті, аркуш великий паперу, номер 319, фрагмент тіла видно руку, Володіне татуювання, обручка на пальці і військовий квиток, пробитий кулею, – пригадує Олена Ігнатенко.

Зараз батьки чекають на результат ДНК-експертизи. Вони кажуть, що це павутинка надії на те, що їхній син все ж таки живий. Коли Капитолівку звільнили, батько розкопав схрон, де письменник заховав кілька книжок і щоденник, який вів під час окупації.

щоденник Вакуленка
щоденник Вакуленка
Кричав: Слава Україні, коли окупанти забирали в полон. На Харківщині шукають дитячого письменника / 2 фотографии

Зараз він на тимчасовому зберіганні в Харківському літературному музеї. Його відцифрували, але поки не оприлюднювали.

Є багато таких висловлювань, які ми би не хотіли сьогодні озвучувати, якщо Володя в полоні, поки є надія. Я дуже сподіваюся, що Володя живий. Тоді ми йому передамо цей щоденник і вирішимо, що з ним робити. Якщо зберігати в нашому музеї, то будемо дуже вдячні, тому що такі артефакти мають зберігатися в музеї, каже директорка Харківського літературного музею Тетяна Пилипчук.

Останній запис в щоденнику Володимир зробив 21 березня, в День поезії. Наступного дня за ним прийшли російські кати.

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