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Факти / Україна

Міша з Підмосков’я: ЗСУ взяли в полон пораненого окупанта, який ховався під ліжком

Валентина Чорна, редакторка стрічки
російський окупант

Українські захисники взяли в полон російського окупанта, який ховався під ліжком у зруйнованому будинку.

Відповідне відео оприлюднили у Telegram-каналі Оперативний ЗСУ.

Солдат РФ Михайло отримав тяжке поранення ніг. Українські військовослужбовці нагодували окупанта та вкрили теплими куртками.

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– Знайшли пораненого російського солдата. Міша. Дали покурити, поїсти. Міша з Підмосков’я. З ногами “печалька”, – сказав український захисник.

Зазначимо, що російські військові можуть зберегти своє життя і здатися в полон. Для цього потрібно зателефонувати за номером: +380665803498 або +380931192984.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 270-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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