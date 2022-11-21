Листопад, 21 в 17:48

Українські захисники взяли в полон російського окупанта, який ховався під ліжком у зруйнованому будинку.

Відповідне відео оприлюднили у Telegram-каналі Оперативний ЗСУ.

Солдат РФ Михайло отримав тяжке поранення ніг. Українські військовослужбовці нагодували окупанта та вкрили теплими куртками.

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– Знайшли пораненого російського солдата. Міша. Дали покурити, поїсти. Міша з Підмосков’я. З ногами “печалька”, – сказав український захисник.

Зазначимо, що російські військові можуть зберегти своє життя і здатися в полон. Для цього потрібно зателефонувати за номером: +380665803498 або +380931192984.