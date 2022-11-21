Листопад, 21 в 12:03

Австрійський військовий експерт Том Купер вважає, що колосальні втрати особового складу позбавили російську армію можливості проводити серйозні наступальні операції.

Про це Том Купер написав у своєму блозі.

За його словами, втрата 80 тис. – 100 тис. – 200 тис. (згідно з оцінками західних та українських джерел) професійних солдатів збройних сил РФ фактично завдала шкоди російській армії. По суті, Путін не має серйозних наступальних можливостей.

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– Це факт – і це незалежно від того, скільки військ втратив Путін, тобто така правда про російські втрати за вісім місяців цієї війни, – зазначив Купер.

При цьому він заявляє, що жодна мобілізація, наприклад, 100 тис. резервістів не врятує становище Путіна.

– Резервісти не так добре підготовлені та досвідчені, як втрачені професіонали. Їх уже не можна озброїти найкращим у плані техніки, бо техніка знищена на полі бою, і її не можна виготовити за ніч. На це підуть роки, – каже Том Купер.

За словами експерта, виснаження збройних сил РФ призвело до того, що вони не можуть скорочувати Збройні сили України такими темпами, як це було з квітня до серпня.

– Іншими словами: війна на виснаження може звучати добре для Путіна, але насправді вона контрпродуктивна – і чим довше вона продовжується, тим більше працює на руку українцям, – зазначає військовий аналітик.

Купер вважає, що Путін може надіслати на війну ще 100 тис. резервістів, а потім ще 100 тис., а потім ще. Але все, чого він доб’ється, так це те, що українці займатимуться їхнім відстрілом.

Путін уже втратив здатність серйозно виснажувати ЗСУ.

Раніше австрійський військовий аналітик Том Купер заявив, що не бачив жодної дурнішої та безглуздішої “військової операції”, ніж російський штурм Бахмута.

Фото: ГУР Міноборони України